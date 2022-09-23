KADIKÖY'DEKİ DENETİMLERDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika
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KADIKÖY'DEKİ DENETİMLERDE UYUŞTURUCU BULUNDU

23.09.2022 23:35

KADIKÖY'de, gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul Denetimleri'nde, durdurulan otomobildeki kişinin çantasında uyuşturucu bulundu.

KADIKÖY'de, gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul Denetimleri'nde, durdurulan otomobildeki kişinin çantasında uyuşturucu bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul genelinde saat 19.00-21.00 saatleri arasında birçok noktaya kurulan kontrol noktalarında denetimler yaptı. Huzur İstanbul Denetimlerinde polis helikopteri havadan destek verirken, durdurulan araç ve kişiler tek tek arandı. Aramalarda narkotik köpekleri de görev aldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetimde şüphesi üzerine durdurulan otomobilde bir kişinin çantasında bir miktar uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuyu bir arkadaşından aldığını iddia eden şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DEKİ DENETİMLERDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika

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