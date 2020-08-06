Kadıköy'deki denetimlerde vatandaşın tepkisi: "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" - Son Dakika

Kadıköy'deki denetimlerde vatandaşın tepkisi: "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum"
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yurdun dört bir yanında korona virüs tedbirleri denetlenmeye başladı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yurdun dört bir yanında korona virüs tedbirleri denetlenmeye başladı. Bir vatandaş maske takılmamasına tepki göstererek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "En geniş denetimimizi yapacağız" açıklamasının ardından İstanbul'da da denetimler hız kazandı. Anadolu Yakası'nın en kalabalık noktalarından biri olan Kadıköy'de sabah saatlerinde, korona virüs salgınıyla mücadelede altın kural olan 'maske ve sosyal mesafe' kuralı denetlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Meydan'da ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları maske konusunda uyararak maskeyi usulüne uygun şekilde kullanmayan vatandaşları ikaz etti. Genel anlamda maske kuralına uyulduğu görülen Kadıköy'de ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edecek. Maske kuralına uymayan ve polisin ikazını dikkate almayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak. Denetim noktasında serzenişte bulunan bir vatandaş, maske takmayan insanlardan dolayı rahatça dışarıya çıkamadığını belirterek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:17
Kaynak: İHA
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