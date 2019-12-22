Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor

Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan...

6 saat önce

BEŞİKTAŞSüper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor!

Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan..., System.String[]

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ


Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor!


Geçtiğimiz hafta lider Sivasspor deplasmanında 3-1 mağlup olan Sarı-lacivertliler derbiyi kazanarak bu maçın telafisini yapmak istiyor.


Seri galibiyetlerin ardından sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Kara Kartal ise Kadıköy'den galibiyetle ayrılarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmenin peşinde.


Ev sahibi ekipte Garry Rodriguez'in cezalı, Max Kruse'nin ise durumunun şüpheli olması gözleri Vedat Muriç'e çevirdi. Bu sezon gösterdiği hırslı mücadele ve özellikle iç sahada attığı gollerle dikkat çeken Kosovalı forvet derbide Sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olacak.


Konuk takımda ise iki maçtır gol atamayan Burak Yılmaz da bu suskunluğunu derbide gol atarak bitirmek istiyor.


Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc ve Moses'ın sakatlığı bulunuyor.


Beşiktaş'ta ise iyileşen N'Koudou ve Victor Ruiz'in oynayıp oynayamayacağı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği karara bağlı.


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- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 17 maçın 14'ü berabere sonuçlandı (1 galibiyet - 2 mağlubiyet).


Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı son 63 lig maçında 31 galibiyet, 21 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.


Ersun Yanal, Süper Lig'de teknik direktör olarak Beşiktaş ile 28 kez karşılaştı. Bu maçlarda sadece 3 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 12 lig maçında yalnızca 2 kez yenildi.


Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 31 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.


Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 38 maçın sadece 15'ini iddaa'da favori gösterilen takımlar kazandı.


Cüneyt Çakır şimdiye dek yönettiği 5 Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde toplam 33 sarı kart, 3 de kırmızı kart çıkarttı.


TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?


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Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:06 
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