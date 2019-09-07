Kadıköy'deki dev duvarları ve kaldırımları süsleyen resimler havadan görüntülendi

'Kaldırım Serçesi'nin üç boyutlu resmi Moda merdivenlerini süsledi

Mural sanatıyla yapılan Gülriz Sururi ve 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in resimleri büyük ilgi gördü

İSTANBUL - Kadıköy'de gerçekleşen mural festivali kapsamında dev binalar ve kaldırımlar devasa resimlerle süslendi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gülriz Sururi'nin Moda merdivenlerine yapılan resmi ile 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in resimleri büyük ilgi gördü. Havadan da görüntülenen devasa eserler vatandaşların beğenisini kazandı.

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, 6 yabancı ve 1 yerli sanatçının katıldığı mural festivalinde Kadıköy'ün duvarları Mural sanatıyla renkleniyor. 14 Eylül'e kadar sürecek festivalin ilk etabı Moda, Rasimpaşa ve Koşuyolu'nda farklı sanatçıların çalışmalarıyla başladı.

Kadıköy sokaklarını renklendiren resimler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Bina cephelerine ve kaldırımlara yapılan resimler ise havadan görüntülendi.

Festival kapsamında bugüne kadar Endonezya'dan WD (Wild Drawing) Rasimpaşa, Kırkahvesi Sokakta bulunan duvara ayçiçekleri koklayan kız çocuğunu; Türkiye'den Axel Mengü Koşuyolu Caddesi'nde fil avcılığı ile mücadele mesajı ile 'uzaylılar tarafından kaçırılan fil' resmi; Fransa'dan Zag & Anje Moda merdivenlerine usta oyuncu Gülriz Sururi'nin portresini; Portekiz'den Mr. Dheo & Pariz One iklim elçisi Greta Thunderberg'in portresini çizdi. İspanya'dan Carlos Callizo'nun Hasırcıbaşı Caddesinde; Ukrayna'dan Sasha Korban'ın Caferağa Cem sokakta, Kolombiya'dan Vertigo Graffiti'nin Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde resimlerini çizdi.

'Kaldırım Serçesi' moda merdivenlerinde

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, festival kapsamında yapılan çalışmalardan bir tanesi de tiyatronun ünlü ismi Gülriz Sururi'nin resmi oldu. Fransa'dan Zag & Anje, Moda Caddesi'nde bulunan merdivenlere usta oyuncu Gülriz Sururi'yi resmetti. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden sanatçı Gülriz Sururi, Fransız sanatçı Edith Piaf'ın yaşamının anlatıldığı 'Kaldırım Serçesi' adlı müzikalde başrol oynamıştı. Resmin bir diğer özelliği ise tek bir noktadan bakıldığında Gülriz Sururi'nin silueti belirgin bir şekilde görünüyor olması.

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Kadıköy duvarlarında

İklim krizine dikkat çekmek için okul boykotu hareketini başlatarak yaşıtları arasında farkındalık oluşturan ve Nobel Barış Ödülüne aday gösterilen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in portresi mural festivali kapsamında Kadıköy Göztepe'deki Mustafa Mazharbey sokakta bulunan bir binanın duvarına resmedildi.

Resimlerin çok iyi olduğunu söyleyen Muhammed Talha Çiğdem isimli vatandaş " İstanbul'un her tarafında böyle çizimler görüyoruz. Aslında bu sokak sanatı olarak adlandırılan şey İstanbul'un güzelliğini daha bir güzellik katıyor. Kadıköy Belediyesi'ne bu yüzden teşekkür ederiz. Belli açıyı yakalamak önemli. Yanından geçince anlayamadık. Uzaklaşıp bakınca gerçekten bir sanat harikası görüyorsunuz. Biz de fotoğraf çektik" dedi.