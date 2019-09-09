Kadıköy'deki dikiz aynası hırsızı kamerada
48 dakika önce
Kadıköy'de otomobillerin dikiz aynalarını çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kadıköy Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:34 Kaynak: DHA
'de otomobillerin dikiz aynalarını çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın dikiz aynalarını çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy'de 2019 yılında farklı tarihlerde 7 otomobilin 11 dikiz aynası çalındı. Konuyla ilgili olarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Polis
ekipleri tespit ettiği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Murat D. (20) olduğunu belirledi. Murat D., 02 Eylül
'de Kadıköy Yenisahra Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Murat D. çaldığını itiraf ettiği dikiz aynalarını Bostancı Sanayi Sitesinde bir işyerine sattığını itiraf etti. Gözaltına alınan Murat D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin otomobillerden dikiz aynalarını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-Dikiz aynalarının çalınması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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