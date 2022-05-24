Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

24.05.2022 14:36

İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın muayenehanesinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın muayenehanesinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Z.E, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Z.E. emniyetteki verdiği ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, diş hekimi tabelasını görerek Şeyma Biran'ı muayenesine gittiğini, Biran'ın muayene sonrası tedavi için 11 bin lira fiyat çıkardığını, bu sırada kendisini kaybettiğini ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın birinci katındaki muayenehanede diş hekimi Şeyma Biran, 21 Mayıs'ta kesici aletle öldürülmüş bulunmuştu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli olarak Z.E'yi gözaltına almıştı.

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:02 Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu!
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:24:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement