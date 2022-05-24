KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

KADIKÖY'de diş hekimi kadını muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden Z.E "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Suç delillerini gizlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diş Hekimi Şeyma Biran (64), 3 gün önce Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E. Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Olayda yer aldığı tespit edilen şüpheli A.A. da savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

'OLAYDAN SONRA VİCDAN AZABI ÇEKTİM'

Şüpheli Z.E.'nin emniyetteki ifadesinde daha önce tanımadığı Diş Hekimi Şeyma Biran'a tedavi olmak için söz konusu muayenehaneye sabah saatlerinde gittiğini, tedavi fiyatı konusunda 11 bin liraya anlaştıklarını söylediği öğrenildi. Tedavinin ardından kamp yapmaya gideceğini ve o gün bir avcılık mağazasından aldığı bıçağı sırt çantasına koyduğunu söyleyen Z.E. aynı gün öğleden sonra tekrar muayenehaneye gittiğini söyledi.Şüpheli Z.E.'nin ifadesinde "Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım. Kendime geldiğimde ölmüştü" dediği öğrenildi. Z.E. emniyetteki ifadesinde "Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim" şeklinde beyanda bulundu.

2 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİCinayet soruşturması kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.A. ile birlikte katil zanlısı Z.E. de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Z. Tecelli Akbulut, şüpheli Z.E.'yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan şüpheli A.A.'yı ise "Suç delillerini gizleme" suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAnadolu Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Z.E.'nin "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Hakimlik şüpheli A.A.'nın tutuklanma talebini reddederek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.