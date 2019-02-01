Son Dakika Haberleri: Kadıköy'deki Doğal Gaz Sızıntısı

Kadıköy'deki Doğal Gaz Sızıntısı

1 saat önce

- Olay yerinden görüntüler Kadiköy'de doğalgazın kesilmesinin ardından onarım çalışması başladı.

- Olay yerinden görüntüler Kadiköy'de doğalgazın kesilmesinin ardından onarım çalışması başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:16 Kaynak: AA

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