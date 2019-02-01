Kadıköy'deki Doğal Gaz Sızıntısı
1 saat önce
- Olay yerinden görüntüler Kadiköy'de doğalgazın kesilmesinin ardından onarım çalışması başladı.
- Olay yerinden görüntüler Kadiköy'de doğalgazın kesilmesinin ardından onarım çalışması başladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:16 Kaynak: AA
Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu
İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor
Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!