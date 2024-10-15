Kadıköy'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı - Son Dakika
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Emlak

Kadıköy'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı

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Kadıköy'de bir emlakçı, 110 m2 olan 2+1 daireyi 4 milyon 750 bin Türk Lirası'na ilan sitesine koydu. Ancak ertesi gün fiyatı ikiye katlayarak 8 milyon Türk Lirası olarak değiştirdi. Bu durum, ilan sitesinde daireyi favorilere ekleyen bir kullanıcı tarafından fark edildi. Fırsatçı emlakçılar ve ev sahiplerinin, konut fiyatlarını fahiş seviyelere çıkarması sonucu konut balonunun şiştiği görülüyor.

15.10.2024 14:51  Güncelleme: 15:18
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Kadıköy'de bir emlakçı, ilan sitesine koyduğu 110 m2 olan 2+1 daireyi, 8 Ekim 2024 tarihinde 4 milyon 750 bin Türk Lirası'na ilana koyarken ertesi gün fiyatı ikiye katladı.

FIRSATÇI EMLAKÇILAR KONUT BALONUNU ŞİŞİRİYOR

Konut fiyatlarının fahiş seviyelere çıkmasının önüne geçilmesi için pek çok uygulama yürürlüğe girse de, hiçbiri yeterli olmuyor. Bazı fırsatçı ev sahipleri ve emlakçılar kural tanımıyor.

Kadıköy'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı

1 GÜNDE 3 MİLYON TÜRK LİRASI ARTTIRDI

Bir emlakçı, Kadıköy Sahrayıcedit Atatürk Caddesi'nde bulunan 110 m2 olan 2+1 satılık daire için satılık ilanı açtı. Satışa çıkardığı ev için önce 4 milyon 750 bin Türk Lirası istemişken, ertesi gün fiyatı 8 milyon Türk Lirası olarak değiştirdi. İlan sitesinde satılığa çıkan daireyi favorilerine ekleyen bir site kullanıcısı durumu fark etti ve dikkat çekti.

Kadıköy\'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı

Ekonomi, Kadıköy, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Kadıköy'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abuzer Kadayıf:
    Geçmişte ne kadar at hırsızı varsa şimdi emlak işine girdi 14 2 Yanıtla
  • Muhammet Akaslan:
    Emlakçı nasıl fiyatı şişirebilir kendisine ait olmayan daireyi, mülk sahipleri şişiriyor aksine düşürüp satış yapmak istiyoruz bizler ama bana bu artışı yaptıran ev sahibinin dairesine çalışmam o ayrı 5 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hep emlakcilar şişiriıyor fiyatları önüne gelen emlakci 9 3 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    almayin kardesim evler ellerinde patlasin. 8 0 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    O.Ç! 6 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Aç gözlü fok balıkları 6 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Zaten memleket galerıcı emlakçı döviz burolarını kapat fıyatlar nasıl düşer görsünler 3 0 Yanıtla
  • Dursun Korkmaz:
    Ne kadar fazla kimya verirse ne kadar fazla paraya satarsa ona göre komisyon alıyor lar onun içinde sisiriyorlar 0 1 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Bunları elinden ruhsatı alıp kömür madeninde amele olarak çalıştırılmalı anlasın gavat para nasıl kazanılıyor 0 0 Yanıtla
  • Demir:
    Adil olan bir devlette böyle şarlatanlar asla emlakçılık yapamaz... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadıköy'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı - Son Dakika
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