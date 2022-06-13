Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı

13.06.2022 21:51

Kadıköy’de dün yürüyüş yapan ve gözaltına alınan şüphelilerden 25’i İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken 23’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Kadıköy'de dün yürüyüş yapan ve gözaltına alınan şüphelilerden 25'i İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" sloganı ile aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu kalabalık bir grup yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüş esnasında "Biji serok apo" ve "Kürdistan faşizme mezar olacak" şeklinde sloganlar atıldı. Polisin müdahale ettiği gruptan 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 45 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 25'i ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILMIŞTI

Şüpheliler hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "görevli memura direnme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

2 GÜN SÜREYLE EYLEM VE ETKİNLİKLER YASAKLANMIŞTI

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi duyuruda 11 Haziran cumartesi ve 12 Haziran pazar günü olmak üzere iki gün süreyle Kadıköy'de yapılmak istenen eylem ve etkinlikler yasaklanmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 23'ü adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle, 2'si ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 23'ü haftada bir imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si ise tutuklandı.

Gözaltındaki kişileri yakınları adliyenin önünde bekledi. Serbest bırakılanlar yakınlarının alkışlarıyla karşılandı.

Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı
Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı
Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı
Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Adliyesi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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