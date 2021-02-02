KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

02.02.2021 22:54

Cemil ÖZDEMİR/Kadıköy'de Boğaziçi için eylem yapmak isteyenlere müdahale eden polis 104 kişiyi gözaltına aldı.

Cemil ÖZDEMİR/

Kadıköy'de Boğaziçi için eylem yapmak isteyenlere müdahale eden polis 104 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestolarına destek için Kadıköy'de yapılmak istenen eyleme müdahale eden polis, 104 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet  Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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