Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz - Son Dakika

Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz

6 saat önce

Yüksel KOÇ / KADIKÖY'deki eylemde gözaltına alınan kadınlar, haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz ettiler.

Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz, System.String[]

Yüksel KOÇ/ KADIKÖY'deki eylemde gözaltına alınan kadınlar, haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz ettiler. İtirazdan sonra basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis izin vermedi.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de yaptıkları danslı gösteri sırasında, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçu işledikleri gerekçesi ile gözaltına 6 kadın, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Kadınlar, bugün haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz etmek için Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne geldiler. Kadınların avukatları, İstanbul Sulh 5. Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından müvekkilleri hakkında verilen haftada bir gün karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ettiler. Kadınlar ve avukatları dilekçeyi sunduktan sonra adliyenin bahçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine adliyenin karşısına geçen kadınların açıklama yapmasına burada da izin verilmedi. Bunun üzerine kadınlar bir süre sloganlar atarak sokaklarda yürüdü. Kadınlar daha sonra buradan ayrıldı.


Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollanda'da "kadın sünneti" nedeniyle sakatlanma yaşayanlar sayısında ciddi şekilde artış var
Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı Otopsi odasında kadın cesetle ilişkiye giren görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
22:30 Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
22:29 ŞİŞLİ'DE YANGINDA EVDEKİ 5 KİŞİ 3 KÖPEKLERİNİ DE YANLARINA ALARAK CANLARINI KURTARDI - Son Dakika
22:25 Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:25 Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:22 Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:35:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]