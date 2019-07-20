KADIKÖY'DEKİ EYLEME POLİS MÜDAHALESİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de Suruç saldırısını protesto etmek isteyen grup yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önceki bombalı saldırıyı protesto eden gruplar Kadıköy'de toplandı. Süreyya Operası önünde toplanan gruplar yürüyüş yapmak istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Yürüyüşe geçen gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Ara sokaklarda polis ile eylemciler arasında koşuşturma yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Polisin müdahalesi

-Ara sokaklarda yaşana kovalamaca

-Gazdan etkilenenler

-Genel ve detaylar