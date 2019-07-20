KADIKÖY'DEKİ EYLEME POLİS MÜDAHALESİ
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Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHAKadıköy'de Suruç saldırısını protesto etmek isteyen grup yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:48 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Kadıköy'de Suruç saldırısını protesto etmek isteyen grup yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önceki bombalı saldırıyı protesto eden gruplar Kadıköy'de toplandı. Süreyya Operası önünde toplanan gruplar yürüyüş yapmak istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Yürüyüşe geçen gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Ara sokaklarda polis ile eylemciler arasında koşuşturma yaşandı.
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