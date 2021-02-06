Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti - Son Dakika

Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti

06.02.2021 21:14

Galatasaray'ın dev derbide Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maç sonrası sarı kırmızılı kulüpteki kariyerinde ilk kez galibiyet gören takım kaptanı Arda Turan gözyaşlarına boğuldu. Yıldız futbolcu, maç sonrası ise, "Dün gece hocayla Florya'daydık. Bir tane puro içtim. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bunun gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet özlemini sonlandıran Galatasaray, bu sezon da deplasmanda 3 puanı alan taraf oldu.

Sarı kırmızılılar, yeni transferi Mostafa Mohamed'in golüyle ezeli rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası başta teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere sarı kırmızılılarda hem futbolcular hem de teknik büyük sevinç yaşadı.

Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası Arda Turan sevinçten hüngür hüngür ağladı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saha içerisinde yumak haline gelen Galatasaray'da kariyerinde ilk Kadıköy galibiyeti alan kaptan Arda Turan'ın sevinçten gözyaşlarını tutamadığı anlara kameraya yansıdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bugün hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş" dedi.

Arda Turan'ın, maç sonrası diğer açıklamaları şu şekilde;

HOCA NE ANLATTIYSA OLDU

"İyi mücadele ettik. Bugün hoca, ilk defa ve ekstra bir taktik idman yaptırdı. Ne anlattıysa bugün karşımıza çıktı. Liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın gururunu yaşıyoruz ama 3 gün sonra bir Alanya maçı var. Ona bakacağız."

MUSTAFA MUHTEŞEMDİ

"Mustafa muhteşem oynadı. Böyle bir sevinç yaşayalım demiştik. Dedim 'Oğlum ben atamam, atarsan sen atarsın.'

DÜN GECE BİR TANE PURO İÇTİM

"Dün gece hocayla Florya'daydık. Beraberdik hocayla. Bir tane puro içtim. Yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç kere daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bunun gururunu yaşıyorum"

Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti

Galatasaray, Arda Turan, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı
Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor         
21:09
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Galatasaray'dan derbide penaltı itiraz! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti Galatasaray'dan derbide penaltı itiraz! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti         
20:09
Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor         
18:40
Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu         
17:45
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin         
13:23
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 21:39:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei