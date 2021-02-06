Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti

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Geçen sezon Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet özlemini sonlandıran Galatasaray, bu sezon da deplasmanda 3 puanı alan taraf oldu.

Sarı kırmızılılar, yeni transferi Mostafa Mohamed'in golüyle ezeli rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası başta teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere sarı kırmızılılarda hem futbolcular hem de teknik büyük sevinç yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saha içerisinde yumak haline gelen Galatasaray'da kariyerinde ilk Kadıköy galibiyeti alan kaptan Arda Turan'ın sevinçten gözyaşlarını tutamadığı anlara kameraya yansıdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bugün hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş" dedi.

Arda Turan'ın, maç sonrası diğer açıklamaları şu şekilde;

HOCA NE ANLATTIYSA OLDU

"İyi mücadele ettik. Bugün hoca, ilk defa ve ekstra bir taktik idman yaptırdı. Ne anlattıysa bugün karşımıza çıktı. Liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın gururunu yaşıyoruz ama 3 gün sonra bir Alanya maçı var. Ona bakacağız."

MUSTAFA MUHTEŞEMDİ

"Mustafa muhteşem oynadı. Böyle bir sevinç yaşayalım demiştik. Dedim 'Oğlum ben atamam, atarsan sen atarsın.'

DÜN GECE BİR TANE PURO İÇTİM

"Dün gece hocayla Florya'daydık. Beraberdik hocayla. Bir tane puro içtim. Yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç kere daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bunun gururunu yaşıyorum"