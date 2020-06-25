KADIKÖY'DEKİ İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ KAMERADA - Son Dakika

KADIKÖY'DEKİ İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ KAMERADA
Kadıköy'de bir apartmanın balkonuna çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti.
Kadıköy'de bir apartmanın balkonuna çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti. Kadının balkondan itfaiye minderine atlama anı kameralar tarafından kaydedildi.
Olay Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı Sokak üzerinden bulunan binada saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgisine göre psikolojik sorunları olan kadın çıplak bir şekilde balkonun demirliklerine oturdu. Çıplak bir vaziyette balkon demirlerine tutunarak bekleyen kadın için itfaiye ekipleri itfaiye minderini açtı. Kadın minderin açılmasının ardından kendini 5'inci kattan aşağı bıraktı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Kadına ilk müdahaleyi olay yerindeki 112 sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri daha sonra kadını hastaneye kaldırdı.
Mahalle sakini Kubilay Küçüksolmaz, "Balkondan atlayan kadını maalesef tanımıyoruz. Gelen seslere dışarı çıktım balkondaydı. İntihara kalkıştı. Psikolojik sorunları olan bir bayandı. Kendisi direk boşluğa bıraktı. Önceden elbiseleri giyinikti. Elbiselerini çıkardı atladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.
Görüntü dökümü
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-Kadının atlaması
-Ambulansa taşınması
-Röportaj
-Genel ve detay
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:09 Kaynak: DHA
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