Kadıköy'deki terör örgütü lehine bölücü slogan atan 9 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride terör örgütü PKK lehine bölücü slogan atan 10 şüphelinin 9'u düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran'da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütü PKK lehine sloganlar atan şüpheliler belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri ve kaldıkları adresleri tespit edilen örgüt yanlısı 10 şüphelinin yakalanması için Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da 11 adreste sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kilo esrar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemlerine başlandı.