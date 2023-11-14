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Kadıköy'deki kolejde öğretmene şemsiye ile saldırı - Son Dakika

Kadıköy'deki kolejde öğretmene şemsiye ile saldırı

Kadıköy\'deki kolejde öğretmene şemsiye ile saldırı
14.11.2023 10:10  - Güncelleme: 10:15

Kadıköy'deki bir kolejde yönetici olan şahıs, sigortasız çalıştırdığı sendika üyesi öğretmene elindeki şemsiye ile saldırıda bulundu. O anlar öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Kadıköy'deki bir kolejde yönetici olan şahıs, iddiaya göre, sigortasız çalıştırdığı sendika üyesi öğretmene elindeki şemsiye ile saldırıda bulundu. O anlar öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, Kadıköy'de bulunan bir kolejde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İddiaya göre, sigortasız çalıştırılan öğretmenlerden biri, dertlerini anlatmak için geldikleri okulda yönetici olan şahıs tarafından saldırıya uğradı. O anlar olayın tarafı olan öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sendika, Kadıköy, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kadıköy'deki kolejde öğretmene şemsiye ile saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'deki kolejde öğretmene şemsiye ile saldırı - Son Dakika
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