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KADIKÖY'DEKİ LAF ATMA CİNAYETİ SÜPRİZ YAPMAYA GELDİM, ŞİMDİ TOPRAĞA VERİYORUM - Son Dakika

KADIKÖY'DEKİ LAF ATMA CİNAYETİ SÜPRİZ YAPMAYA GELDİM, ŞİMDİ TOPRAĞA VERİYORUM

Son Güncelleme: 17.10.2023 10:13

KADIKÖY'de konser çıkışı kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada, kız arkadaşına laf atan Ali K. Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülen Davut Atakov, son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'de konser çıkışı kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada, kız arkadaşına laf atan Ali K. Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülen Davut Atakov, son yolculuğuna uğurlandı. Almanya'dan Davut Atakov'a sürpriz yapmak için İstanbul'a gelen Simge Tuğcu, "Buraya, ona sürpriz yapmaya geldim. Şimdi ise toprağa verdim, gidiyorum" dedi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Hasanpaşa Mahallesi'nde 14 Ekim Cumartesi saat 03.20 sıralarında meydana geldi. Davut Atakov Almanya'dan gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ile beraber konsere gitti. İddiaya göre konser çıkışında Atakov ve Ali K. Ş. ile aralarında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali K. Ş., çıkardığı bıçakla Atakov'u bıçaklayarak ağır yaraladı, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Tuğcu'nun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atakov, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Laf atma cinayetinde öldürülen gencin kız arkadaşı konuştu: Sürpriz yapmaya geldim, şimdi toprağa verdim

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Ali K. Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Ali K.Ş., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Davut Atakov'un cenazesi, bugün Bakırköy Amnine Hatun Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere, Silivri'de bulunan Selimpaşa Mezarlığı'na götürüldü. Anne Oğulgözel Atakov sinir krizi geçirdi.

Laf atma cinayetinde öldürülen gencin kız arkadaşı konuştu: Sürpriz yapmaya geldim, şimdi toprağa verdim

"BUNU YAPAN İNSANIN ÖLMESİNİ İSTİYORUM"

Anne Oğulgözel Atakov, Bunu yapan insanın, ölmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. 23 yaşındaki çocuğumun canını alanın canının alınmasını istiyorum. Ben ancak öyle rahatlarım. Benim yakışıklıma kıyanın ölümünü istiyorum. Hükümetime sesleniyorum, bunu yapabiliyorsanız ölmesini istiyorum. Oğlumu 5-6 gün önce gördüm, beraber yaşıyorduk. Ona nasıl kıydı, elime verseler ben lime lime kendim doğrayacağım, gözümü kırpmadan doğrayacağım. O adamın idam edilmesini istiyorum. Lütfen, yetkililere sesleniyorum. Ne olursunuz bir yardımcı olun. Kız arkadaşını biliyordum, onun da suçu yok. Almanya'dan gelmiş. Onunla beraber çıkıp konsere gitmişlerdi. Geri dönerken bıçaklamış, kalbine saplamış. Birisinin evladını; birilerinin öldürememesi lazım, kıyamaması lazım. Bu kadar basit olmaması lazım. En gözde evladımdı. Ona çok bağlıydım. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Ben ona bakmaya kıyamıyordum dedi.

Laf atma cinayetinde öldürülen gencin kız arkadaşı konuştu: Sürpriz yapmaya geldim, şimdi toprağa verdim

"BURAYA ONA SÜPRİZ YAPMAYA GELDİM, ŞİMDİ TOPRAĞA VERİYORUM"

Almanya'dan Davut Atakov'a sürpriz yapmak için İstanbul'a gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu, 'Ellerimden kaydı gitti. Hiçbir şey yapamadım. Buraya, ona sürpriz yapmaya geldim. Şimdi ise toprağa verdim, gidiyorum. Acım çok büyük, böyle şeyler yaşansın istemezdim. Biz 6 aydır birlikteydik. Ciddi düşünüyorduk. Allah benden aldı onu. Birlikte konsere gitmiştik. Sonra Kadıköy'de olanlar oldu diye konuştu.

Laf atma cinayetinde öldürülen gencin kız arkadaşı konuştu: Sürpriz yapmaya geldim, şimdi toprağa verdim
Laf atma cinayetinde öldürülen gencin kız arkadaşı konuştu: Sürpriz yapmaya geldim, şimdi toprağa verdim
Laf atma cinayetinde öldürülen gencin kız arkadaşı: Sürpriz yapmaya geldim, şimdi toprağa verdim
Kaynak: DHA

İstanbul, Almanya, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DEKİ LAF ATMA CİNAYETİ SÜPRİZ YAPMAYA GELDİM, ŞİMDİ TOPRAĞA VERİYORUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DEKİ LAF ATMA CİNAYETİ SÜPRİZ YAPMAYA GELDİM, ŞİMDİ TOPRAĞA VERİYORUM - Son Dakika
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