Kadıköy'deki "Las Tesis" eylemi; 6 kadına 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'deki 'Las Tesis' eylemi; 6 kadına 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Kadıköy'deki "Las Tesis" eylemi; 6 kadına 3 yıla kadar hapis istendi

6 saat önce

ŞİLİ'li kadınların "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle gerçekleştirdiği danslı protesto eylemi 'Las Tesis"in benzerini Kadıköy'de yapan 6 kadın gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kadıköy'deki
ŞİLİ'li kadınların "Kadına Yönelik  Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle gerçekleştirdiği danslı protesto eylemi 'Las Tesis"in benzerini Kadıköy'de yapan 6 kadın gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Kadınlar  "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de  8 Aralık 2012 tarihinde 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' isimli oluşumun organizasyonu ile Şili'de ve ülkemizde kadın hakları, kadınlara yönelik şiddet ve kadınlara yönelik cinsel istismar konularına dikkat çekmek amacıyla dans etkinliği yapıldığı hatırlatıldı.

İHTARA RAĞMEN DAĞILMADILAR

İddianamede, etkinliğe 280 kişinin katıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, etkinliği yönlendiren şüpheliler Ayşen Ece Kavas ve Fidan Ataselim'e bildirinin içeriğinde suç unsuru olabileceğinde ve dağıtımının durdurulması gerektiği söylenmiş, ancak grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçe'ye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada kolluk tarafından 3 defa dağılmaları yönünde uyarıldığı, yasal uyarılara rağmen grubun dağılmadığı belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

İddianamede Ayşen Ece Kavas, Fidan Ataselim, Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros, Sevda Yeniköylü, Yaprak Okatalı'nın, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.


- İstanbul
İstanbul, Kadıköy, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü, 3 yaralı
Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi "Ruslardan başka türlü dost olur" diyen Adil Gür hakkında suç duyurusu! Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:03:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'deki "Las Tesis" eylemi; 6 kadına 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]