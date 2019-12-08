Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS' PERFORMANSINA POLİS MÜDAHALESİ
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KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS' PERFORMANSINA POLİS MÜDAHALESİ

6 saat önce

İstanbul Kadıköy'de kadınlar, Şili'deki kadınların yaptığı ve dünyaya yayılan danslı protestosu 'Las Tesis'in benzerini gerçekleştirmek için toplandı.

KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS' PERFORMANSINA POLİS MÜDAHALESİ, System.String[]

İstanbul Kadıköy'de kadınlar, Şili'deki kadınların yaptığı ve dünyaya yayılan danslı protestosu 'Las Tesis'in benzerini gerçekleştirmek için toplandı. Gösteri sürerken 'dağılın' uyarısına uymayan kadınlar ile polisler arasında arbede yaşandı.

Kadıköy'de, Şilili kadınların dünyaya yaydığı danslı protestosu 'Las Tesis' için toplanan kadınlar gösterilerini gerçekleştirdi. Rıhtım Meydanı'nda toplandıktan sonra dans gösterisini gerçekleştiren kadınlar, polis tarafından dağılmaları konusunda uyarıldı. Kadınlar koreografiyi sergilemeye devam ederken, polis ses sistemlerini kapattı. Grup ile polis arasında arbede çıktı. Polis 7 göstericiyi gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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-Danslı gösteri

-Dans eden kadınlar

-Şarkı söylemeleri

-Polisin dağılın uyarısı

-Arbede

-Gözaltına alınanlar


- İstanbul
İstanbul, Kadıköy, Polis, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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Kadıköy'deki "Las Tesis" performansına polis müdahalesi
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