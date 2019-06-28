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KADIKÖY'DEKİ MAKASÇI ÇİFT MAHKEMEYE ÇIKARILDI

1 saat önce

*Makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin yurtdışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

KADIKÖY'DEKİ MAKASÇI ÇİFT MAHKEMEYE ÇIKARILDI, System.String[]

*Makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin yurtdışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yüksel KOÇ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,- Kadıköy'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin hakim karşısına çıktı. Makasçı çift yurtdışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kadıköy D-100 Karayolu'nda makas atarken zincirleme kazaya neden olan Ahmet ve Betül Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Makasçı çift savcılıkta ifade verdi. Soruşturmayı yöneten savcı Betül Şahin, taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan, Ahmet Şahin ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Betül Şahin, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet  Şahin de yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olaya ilişkin çekilen görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:03 Kaynak: DHA
İstanbul, Kadıköy, Betül Şahin, Güncel
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