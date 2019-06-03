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Kadıköy'deki mazgal hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

1 saat önce

Kadıköy'deki mazgal hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı Önce kameraya ardından polise yakalandıİSTANBUL - Kadıköy Göztepe'de bir apartmanın önündeki mazgalları çalan Afganistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'deki mazgal hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Önce kameraya ardından polise yakalandı
İSTANBUL - Kadıköy Göztepe'de bir apartmanın önündeki mazgalları çalan Afganistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın yaptığı mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.
Kadıköy Göztepe'de bir apartman önüne gelen bir şahıs mazgalları çalmış, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansımıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerin inceledikten sonra hırsızlığı yapan şahsın Afgan uyruklu N.M.A. isimli şahıs olduğunu belirledi. Ekipler Kadıköy Fikirtepe'de yaptığı operasyon sonrası mazgal hırsızlığını gerçekleştiren Afgan şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kadıköy'deki mazgal hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
Afganistan, Kadıköy, 3. Sayfa
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