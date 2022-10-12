Kadıköy'deki patlamada ölen Maryam'ın gittiği futbol okulundaki hocası konuştu - Son Dakika
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Kadıköy'deki patlamada ölen Maryam'ın gittiği futbol okulundaki hocası konuştu

12.10.2022 15:29

Kadıköy'deki patlamada ölen Maryam'ın gittiği futbol okulundaki hocası konuştu -"2 günden beri takım olarak moralimiz çok bozuk" Kadıköy'de geçtiğimiz Pazar günü bir binada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Özbekistan uyruklu 8 yaşındaki Maryam Khidivona'nın...

Kadıköy'deki patlamada ölen Maryam'ın gittiği futbol okulundaki hocası konuştu

-"2 günden beri takım olarak moralimiz çok bozuk"

İSTANBUL - Kadıköy'de geçtiğimiz Pazar günü bir binada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Özbekistan uyruklu 8 yaşındaki Maryam Khidivona'nın olaydan yaklaşık 2 saat önce arkadaşının doğum günü partisine gittiği, ayrıca 1 yıldır da bir futbol okuluna giderek antrenmanlara katıldığı öğrenildi. Futbol okulunun sorumlusu Kani Demircan, "Bizimle çalışıyordu, antrenmanlar yapıyordu. Çok tatlı bir kızımızdı. 2 günden beri takım olarak moralimiz çok bozuk" dedi.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta geçen Pazar günü saat 19.00 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bina alevlere teslim oldu. Özbekistan uyruklu 8 yaşındaki Maryam Khidivona; babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte binanın en üst katında yaşıyordu. Meydana gelen patlamada 8 yaşındaki Maryam ve dedesi hayatını kaybederken babası ve babaannesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

2 saat önce arkadaşının doğum gününe gitmiş

Maryam Khidivona'nın patlamadan yaklaşık 2 saat kadar önce arkadaşının doğum günü partisine katıldığı daha sonra oradan evine geldiği öğrenildi. Ayrıca küçük kızın 1 yıldır Kadıköy'deki Beşiktaş Futbol Okuluna geldiği ve antrenmanlara katıldığı da ortaya çıktı.

Küçük Maryam'ın ölümüyle üzüntü yaşadıklarını belirten futbol okulu sorumlusu Kani Demircan, "Geçen sene başladı bizle çalışmalara. Çok sessiz bir kızımızdı. Bizi hep kenardan seyrederdi. Baktım kendisi gelmeyecek, sonra ben davet ettim sahaya. Sonra bizle 1 sene çalışmaya başladı. 2 ay öncesine kadar bizimle çalışıyordu, antrenmanlar yapıyordu. Çok tatlı bir kızımızdı. Özbekistanlıydı kendisi. Diğer çocuklarımız da çok seviyordu kendisini. Ben haberi sabah aldım. Çok moralim bozuldu. Önce bir resmini gördüm. 'Bu mu kızınız' dediler, ben de 'evet' dedim. Zaten o günden sonra 2 günden beri takım olarak moralimiz çok bozuk. Hocaları ve arkadaşları hala inanamıyorlar. Kızımıza sahip çıksınlar. İnşallah bir an önce ailesine kavuşur" dedi.

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Kaynak: İHA

Özbekistan, Kadıköy, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'deki patlamada ölen Maryam'ın gittiği futbol okulundaki hocası konuştu - Son Dakika

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