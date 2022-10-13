?KADIKÖY'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybederken,1 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Mustafa Karahan için bugün Maltepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kadıköy'deki patlama 9 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana gelmiş, 3 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrası, binada yangın çıkmıştı. Yangın söndürüldükten sonra apartmanda bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden 3 kişiden Mustafa Karahan için bugün Maltepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karahan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taziyeleri Mustafa Karahan'ın annesi Zöhre Karahan ve kardeşi Hüseyin Karahan kabul etti. Anne Zöhre Karahan'ın üzgün olduğu, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi defnedilmek üzere Küçükyalı Mezarlığı'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA ÖLEN MUSTAFA KARAHAN İÇİN CENAZE TÖRENİ - Son Dakika