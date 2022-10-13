KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA ÖLEN MUSTAFA KARAHAN İÇİN CENAZE TÖRENİ - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA ÖLEN MUSTAFA KARAHAN İÇİN CENAZE TÖRENİ

13.10.2022 15:01

?KADIKÖY'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybederken,1 kişi yaralanmıştı.

?KADIKÖY'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybederken,1 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Mustafa Karahan için bugün Maltepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kadıköy'deki patlama 9 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana gelmiş, 3 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrası, binada yangın çıkmıştı. Yangın söndürüldükten sonra apartmanda bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden 3 kişiden Mustafa Karahan için bugün Maltepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karahan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taziyeleri Mustafa Karahan'ın annesi Zöhre Karahan ve kardeşi Hüseyin Karahan kabul etti. Anne Zöhre Karahan'ın üzgün olduğu, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi defnedilmek üzere Küçükyalı Mezarlığı'na götürüldü.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Mustafa Karahan, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA ÖLEN MUSTAFA KARAHAN İÇİN CENAZE TÖRENİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:32 Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:13 Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA ÖLEN MUSTAFA KARAHAN İÇİN CENAZE TÖRENİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement