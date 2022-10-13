Kadıköy'deki patlamaya neden olan Mustafa Karahan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kadıköy'deki patlamaya neden olan Mustafa Karahan son yolculuğuna uğurlandı

13.10.2022 14:57

Kadıköy'deki patlamaya neden olan Mustafa Karahan son yolculuğuna uğurlandı Kadıköy'de bir binada oturan Mustafa Karahan'ın evinde biriktirdiği havai fişek malzemeleri nedeniyle meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada hayatını kaybeden Mustafa Karahan, Maltepe Cemevinde...

Kadıköy'deki patlamaya neden olan Mustafa Karahan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir binada oturan Mustafa Karahan'ın evinde biriktirdiği havai fişek malzemeleri nedeniyle meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada hayatını kaybeden Mustafa Karahan, Maltepe Cemevinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Karahan'ın annesi Zehra Karahan ile kardeşi Hüseyin Karahan taziyeleri kabul ederken, anne Zehra Karahan gözyaşlarına boğuldu.

Kadıköy'de Fikirtepe'de geçtiğimiz Pazar günü bir binada meydana gelen patlamada Mustafa Karahan, 8 yaşındaki Özbekistan uyruklu Maryam Khidivona ve Khidivona'nın dedesi hayatını kaybederken, Maryam Khidivona'nın babası ve babaannesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Evinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mustafa Karahan'ın 1998 yılında İsviçre'de 4 kişinin katledildiği saldırının faillerinden olduğu öğrenildi. Saldırının ardından Türkiye'ye kaçan Karahan, 28 Kasım 2012'de ağabeyinin yaptığı ihbarla İstanbul'da yakalandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi İsviçre'deki saldırıda terör izi bulamadı ve Mustafa Karahan'ı 'birden fazla kişiyi öldürmek' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Karahan, af yasası nedeniyle 2019'da cezaevinden çıktı. Karahan'ın kendisini ihbar eden ailesine karşı intikam duyguları beslediği öğrenildi.

Karahan için bugün Maltepe Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mustafa Karahan'ın annesi Zehra Karahan, kardeşi Hüseyin Karahan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne Zehra Karahan cenazede gözyaşlarına boğuldu. Karahan'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

Mustafa Karahan kimdir?

Mustafa Karahan, TİKKO davasından 7 yıl hapis yattıktan sonra 1989'da İsviçre'ye gitti. 1998'de, İsviçre'nin başkenti Bern'de üç kişi ile birlikte Safari Bar'a silahlı bir saldırı düzenledi. Saldırıda İsviçre vatandaşı Roland Widmer ile Türk vatandaşları Haydar Karaçelik, Hasan Doğan ve Garip Kırmızıkaya öldü. Saldırının ardından Karahan ve beraberindeki üç kişi kayıplara karıştı. İsviçre Karahan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ancak Karahan Türkiye'ye kaçtı. İsviçre makamları 2011'de Türkiye'ye başvuruda bulunarak Mustafa Karahan'ın tutuklanmasını ve iadesini istedi.

Karahan abisinin ihbarıyla Türkiye'de yakalandı. Türkiye İsviçre'nin iade talebini kabul etmedi ama Karahan hakkında "örgütle bağlantılı olmak" ve "kasten adam öldürmekten" dava açıldı.

Karahan'ın herhangi bir örgütle bağı olduğunu tespit edemeyen Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Temmuz 2014'te Karahan'a müebbet hapis cezası verdi. Karahan'ın cezaevindeyken şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağının parmakları kesildi. Bu durumdan dolayı da Karahan yaklaşık bir buçuk yıl önce tahliye edildi. Karahan tahliye olunca ailesinin Fikirtepe'deki evine yerleşti ve burada tesisatçılık yapmaya başladı. Özbekistanlı Anvarjon Kadirov da yanında çalışıyor ve aynı binada ailesiyle birlikte kalıyordu.

İddiaya göre, Mustafa Karahan cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ihbar eden ağabeyi ve diğer aile üyelerinden intikam almak istiyordu. Karahan, eve getirdiği havai fişeklerin içini boşaltıyor, bunları bir yerde biriktiriyordu.

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KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA ÖLEN MUSTAFA KARAHAN İÇİN CENAZE TÖRENİ KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA ÖLEN MUSTAFA KARAHAN İÇİN CENAZE TÖRENİ Son Dakika | Kadıköy'deki patlamada ölen kişinin cenazesi toprağa verildi Son Dakika | Kadıköy'deki patlamada ölen kişinin cenazesi toprağa verildi
Kaynak: İHA

Mustafa Karahan, İsviçre, Maltepe, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'deki patlamaya neden olan Mustafa Karahan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki patlamaya neden olan Mustafa Karahan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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