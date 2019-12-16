Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan kadınların adli kontrol kararına itiraz - Son Dakika
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Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan kadınların adli kontrol kararına itiraz

6 saat önce

Kadıköy'de kadına yönelik istismar ve şiddeti protesto için düzenlenen etkinlik sonrası gözaltına alınan kadınlar hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulunuldu.

Kadıköy'de kadına yönelik istismar ve şiddeti protesto için düzenlenen etkinlik sonrası gözaltına alınan kadınlar hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulunuldu.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen şüphelilerin avukatları, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine giderek, 8 Aralık'ta gözaltına alınan ve ertesi gün serbest kalan kadınlar için verilen adli kontrol şartının kaldırılması talebiyle dilekçe sundu.

İtirazın ardından avukatlar, açıklama yapmak üzere adliye bahçesinde indi.

Polis ekipleri, avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerine, adliyede açıklama yapamayacakları uyarısında bulundu.

Polis eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırılan gruptakiler, slogan atarak dağıldı.

Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan kadınların adli kontrol kararına itiraz

Anadolu Adalet Sarayı, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:17 Kaynak: AA
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