Kadıköy'deki satırlı şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'deki satırlı şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı çıktı

07.06.2022 23:39
Kadıköy'deki satırlı şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı çıktı

İstanbul Kadıköy'de elinde satırla dolaşarak çevredekileri tehdit eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Kadıköy'de elinde satırla dolaşarak çevredekileri tehdit eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde elinde satırla gezen ve çevrede bulunan kişileri tehdit eden Selçuk G, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Halkı korku ve paniğe sürüklediği belirtilen 37 yaşındaki Selçuk G'nin, silahla yağma, gasp, nitelikli hırsızlık, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Selçuk G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kadıköy, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki satırlı şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki satırlı şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı çıktı - Son Dakika
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