Son Dakika Haberleri: Kadıköy'deki Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Kadıköy'deki Silahlı Saldırı Anı Kamerada

1 saat önce

Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAKadıköy'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Kadıköy'deki Silahlı Saldırı Anı Kamerada, System.String[]
Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırı anı bir işyerin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki kalabalığın içindeki Ünğan'a doğru bir kişi koşuyor. Ünğan'a elindeki silahla ateş eden bu kişi hiç durmadan koşarak uzaklaşıyor. Olay üzerine kaldırımdaki kalabalık sağa sola kaçışıyor. Vurulan Ünğan'ın yere düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Bir kişinin kalabalık içinde koşarak gelmesi

-Silahla ateş edip durmadan uzaklaşması

-Kaldırımdakilerin kaçışması

-Ünğan'ın yere yığılması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:59 Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel
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