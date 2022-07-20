Kadıköy'deki Suruç Anmasına Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kadıköy'deki Suruç Anmasına Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

20.07.2022 22:54
Kadıköy'deki Suruç Anmasına Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi için İstanbul Kadıköy’de düzenlenmek istenen anma etkinliğine polis müdahale etti. Onlarca kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi için İstanbul Kadıköy'de düzenlenmek istenen anma etkinliğine polis müdahale etti. Onlarca kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Terör örgütü IŞİD'in Suruç'ta, 20 Temmuz 2015 tarihinde düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 33 kişi, katliamın 7'nci yıl dönümünde yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İstanbul'daki anma etkinlikleri kapsamında, katliamda yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi. Suruç Aileleri İnisiyatifi, Kadıköy'deki Halitağa Caddesi'nde adalet nöbeti tuttu.

Katliamda yaşamını yitirenlerinin fotoğraflarının taşındığı anmada, "Kalplerimiz adalet için atsın" yazılı pankart açıldı.

Çerkes bayrağı, LGBTİ+ bayrağı ve katliamda hayatını kaybeden Koray Çapoğlu ile özdeşleşen Trabzonspor formasının da açıldığı anmada, "Suruç için adalet, herkes için adalet", "Suruç'u unutma, unutturma" ve "Suruç'un hesabı sorulacak" sloganları atıldı. Nöbete Suruç aileleri, Cumartesi Anneleri, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol da katıldı.

Süreyya Operası önünde yapılması planlanan etkinlik öncesinde polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Kadıköy'ün çeşitli yerlerinde bir araya gelenlere müdahale edildi. Onlarca kişi gözaltına alındı.

Polis, olaylar sırasında gazetecileri uzaklaştırdı. Bu yüzden gazetecilerle polis arasında tartışma yaşandı. Polisler bazı gazetecilere fiziksel müdahalede de bulundu.

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Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki Suruç Anmasına Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki Suruç Anmasına Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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