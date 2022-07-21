Kadıköy'deki Suruç Anmasında Gözaltına Alınan 106 Kişiden 104'ü Serbest Bırakıldı, 2 Kişiye Ev Hapsi Verildi - Son Dakika
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Kadıköy'deki Suruç Anmasında Gözaltına Alınan 106 Kişiden 104'ü Serbest Bırakıldı, 2 Kişiye Ev Hapsi Verildi

21.07.2022 19:07
Kadıköy'deki Suruç Anmasında Gözaltına Alınan 106 Kişiden 104'ü Serbest Bırakıldı, 2 Kişiye Ev Hapsi Verildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in 7 yıl önce düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi için İstanbul Kadıköy’de düzenlenmek istenen anma etkinliğinde dün gözaltına alınan 106 kişiden 104’ü serbest bırakıldı. İki kişi hakkında bir aylık ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in 7 yıl önce düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi için İstanbul Kadıköy'de düzenlenmek istenen anma etkinliğinde dün gözaltına alınan 106 kişiden 104'ü serbest bırakıldı. İki kişi hakkında bir aylık ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde silahlı terör örgütü IŞİD'in düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 33 kişiyi anmak için dün Kadıköy Halitağa Caddesi'nde düzenlenen anma etkinliğine katılan 2'si 18 yaşından küçük toplam 106 kişi gözaltına alınmıştı.

90 KİŞİ EMNİYETTEN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan iki çocuk, götürüldükleri Çocuk Şube'de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatların da bulunduğu 104 kişi ise Vatan Emniyet'e götürüldü. Haklarında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldığı öğrenilen 104 kişiden 90'ı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haklarında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan da işlem yapılan 16 kişi ise Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Dosya üzerinden inceleme yapan savcılık, 2 kişiyi tutuklanma, 14 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

2 KİŞİYE EV HAPSİ

Nöbetçi hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 2 şüpheliye 1 aylık ev hapsi verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün yapılmak istenen anma etkinliğinde gözaltına alınanlar ile ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapılmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti:

"Kadıköy ilçemiz Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 şahıs gözaltına alınmıştır."

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Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki Suruç Anmasında Gözaltına Alınan 106 Kişiden 104'ü Serbest Bırakıldı, 2 Kişiye Ev Hapsi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki Suruç Anmasında Gözaltına Alınan 106 Kişiden 104'ü Serbest Bırakıldı, 2 Kişiye Ev Hapsi Verildi - Son Dakika
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