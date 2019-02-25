Son Dakika Haberleri: Kadıköy'deki Taksici Cinayeti

Kadıköy'deki Taksici Cinayeti

42 dakika önce

Kadıköy'de aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'deki Taksici Cinayeti, System.String[]
Kadıköy'de aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 23 Şubat'ta Bostancı Meydan Taksi Durağında çalışan Aziz Kahraman (63) ile yolcular Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E. arasında çıkan tartışma sonucu Kahraman'ın darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

23 Şubat'ta Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E., aracına bindikleri taksici Aziz Kahraman'ı, çıkan tartışmanın üzerine darbederek kaçmıştı. Kahraman, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:32 Kaynak: AA

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