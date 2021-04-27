Kadıköy'deki tarihi konservatuvarda yer belirsizliği sürüyor - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyonu için hazırladığı projede İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na(İÜDK) yer vermemesi, öğrenci ve ailelerini endişelendiriyor. Öğrenci ve velileri, İBB'nin Göztepe'de önerdiği yerin konservatuvar için uygun olmadığını iddia ederek, çözüm bekliyorlar.

Kadıköy Sahil'de yer alan Haldun Taner Sahnesi'nin deprem riski taşıdığı sebebiyle İBB tarafından restorasyonu başlayacak. İBB'nin mevcut projede Haldun Taner Sahnesini genişletmek istemesiyle İÜDK binayı boşaltmak zorunda. Bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü konservatuvarın yeri hala kesinleştirilmiş değil. Öğrenci ve aileleri ise eğitimin aksamaması için yetkililerden yardım bekliyor. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi önünde bugün toplanan öğrenci ve aileleri, tarihi binadan ayrılmak zorunda kalacaklarsa da en azından eski binalarına eş değer büyüklükte ve çağdaş bir binaya en kısa sürede taşınarak eğitimin başlamasını talep ediyor.