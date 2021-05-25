Kadıköy'deki tekel bayiide 4 saatte 70 bin liralık vurgun - Son Dakika

Kadıköy'de bir tekel bayinin camını kırarak içeri giren şüpheliler toplamda 70 bin lira değerindeki ürünleri çalarak ortadan kayboldu. Arkasında iz bırakmak istemeyen şüpheli şahıslar güvenlik kamerasını da yerinden söktü. Yaşanan hırsızlık olayında şüphelilerin araçla giriş ve çıkış yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy'de bulunan bir tekel bayiinde akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte bir araç ile sokağa giriş yapan şüpheli şahıslar yol üzerinde bulunan tekel bayinin camını kırarak içeri giriş yaptı. Dükkan içerisinde bulunan ve toplamda 70 bin lira değerindeki sigara ve alkolleri çalan şüpheliler, yaklaşık 4 saat durdukları dükkan içerisinden çaldıkları ürünleri de alarak geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan arkasından delil bırakmak istemeyen şüpheli şahıslar dükkana ait güvenlik kamerasını da yerinden sökerek beraberinde götürdü.

"70 BİN LİRALIK ZARARIM VAR"

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Rıza Gökçe, "Dükkanın yan tarafından bulunan camı kırarak içeri girmişler. Şu pandemi döneminde yaklaşık 70 bin liralık zarara uğrattılar. 4 saat boyunca dükkan içerisinde kalmışlar. Giderken kamera kayıtlarını geride bırakmamak içinde güvenlik kamerasını da söküp götürmüşler. 4 saat içerisinde dükkanı resmen boşaltmışlar. Mağdur olduk. Umarın kısa sürede yakalanırlar" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Yusuf Enes İnce/İHA)