Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

28.03.2022 04:15
Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kadıköy D-100 kara yolunun Ankara istikameti Bostancı Köprüsü mevkisindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kadıköy D-100 kara yolunun Ankara istikameti Bostancı Köprüsü mevkisindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

34 EIU 299 otomobilin D-100 kara yolunda seyir halindeyken lastiği patladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 34 CSZ 777 plakalı araçlarıyla durarak sürücüye yardım için yola duba yerleştirdi.

Bu sırada kara yolunda seyir halinde olan araçlar da yavaşladı. Anıl Y. yönetimindeki 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak, yardım için duran belediye ekibinin aracı ve diğer 2 otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 34 DAG 065 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Anıl Y. ve yolcu Dursun Berkay'ı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücü hastaneye kaldırılırken, Dursun Berkay'ın kaza yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Berkay'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bostancı, Kadıköy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 04:51:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement