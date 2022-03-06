Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çetin Emeç Bulvarı'nda seyreden 34 BAH 32 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce park halindeki 34 KP 1446 plakalı otomobile, ardından 34 LL 7110 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçların birinde olan kadın hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika