Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

30.05.2022 22:03

Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi üzerindeki kavşakta 34 KN 855 plakalı İETT otobüsü ile 41 ACL 941 plakalı ambulans çarpıştı.

Kazada otobüsün ön kapısının camları kırılırken, hasar gören ambulansın da hava yastıkları patladı.

Kaza nedeniyle ambulansta bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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