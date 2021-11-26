Kadıköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki araç daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı