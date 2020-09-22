Kadıköy'deki Tubini ailesine ait tarihi köşk satışa çıkarıldı - Son Dakika

Kadıköy'deki Tubini ailesine ait tarihi köşk satışa çıkarıldı

Kadıköy'ün Moda semtinde yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen, Latin kökenli Tubini ailesine ait tarihi köşk 16.5 milyon TL fiyat,ile satışa çıkarıldı.

Kadıköy'ün Moda semtinde yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen, Latin kökenli Tubini ailesine ait tarihi köşk 16.5 milyon TL fiyat,ile satışa çıkarıldı.

Kadıköy ilçesinin Moda semtinde Tubini ailesine ait olan ve bölgedeki 13 tarihi köşkten biri olan yapı, kiralık ve satılık seçenekleriyle beraber 16 milyon 500 bin lira karşılığında satışa sunuldu. 1977 yılında Tubini ailesi tarafından renovasyon işlemi yapılan ve ticari veya konut olarak kullanılmaya elverişli olan tarihi köşk, 588 metrekare arsa içinde yer alıyor. 465 metrekare kapalı alana sahip olan 4 katlı tarihi köşkün içerisinde 14 oda, 2 salon, 5 banyo, 6 tuvalet bulunuyor. İstanbul'daki sayılı tarihi köşklerden biri olan yapı, 16.5 milyon lira değeriyle yeni sahibini bekliyor.

Lüks Konut Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran "1850'li yıllarda Tubini ailesinin gelmesiyle birlikte burada aristokrat bir hayat söz konusu oluyor. Şaşalı bir hayat lüks içinde bir yaşam. O dönemde öyle bir ailenin bu bölgeyi, Kadıköy Moda'yı tercih etmeleri inanılmaz dikkat çekiyor. Sonraki zamanlarda çocukları, torunları yaşadıktan sonra ilerleyen zamanda el değiştiriyor. İlk olarak 1900'lü yılların başında bir Rum ailenin almasıyla başlıyor. Daha sonrasında ise 1950'li yıllarda Prof. Dr. Şevket Salih Soysal alıyor ve köşk bu isimle de anılıyor. Çünkü ilk defa bir Türk aileye geçiyor köşk ve dikkat çekiyor. Şevket Salih Soysal aynı zamanda bu köşkün bir kısmını muayenehane olarak da kullanıyor. Sonrasında 1997 yılında satma ihtiyacı doğuyor ve şu an ki sahibi olan Türk aileye geçiyor. Kendileri de 20 yıl boyunca burayı ticari bir işletme olarak kullanıyor. Aslında burası 20 yıl boyunca bir anaokulu olarak kullanılıyor ve küçük çocuklarla beraber köşkün ruhu yaşatılmaya çalışıldı. Fakat ben şu an ki aşamada hem konut hem de ticari kullanıma uygun bir şekilde satışa sundum. Fiyatı da 16 milyon 500 bin TL olarak belirledik ve çok fazla reaksiyon aldık. Çünkü Moda tutkunları buraya çok fazla reaksiyon gösterdi. Bilirsiniz ki bu bölgede yaşayan insanlar asla buradan vazgeçemezler çünkü Moda'da yaşamak onlar için çok ayrıcalıktır, çok özeldir. Hatta buradaki komşulukları, burada ki mahalleyi çok severler. Yani mahalle kavramı burada hala gelişmekte. Çünkü rezidanslar, çok katlı binalar ve dairelerde bazen yaşamış olduğumuz o duygusal şeyleri yaşayamayız. Böyle bir köşkün, özellikle 588 metrekarelik bir bahçesiyle çok rahat konut olarak tercih edilebilir. Çok rahat bir yaşam alanı haline getirilebilir. Diğer taraftan ticari işletme olarak çok güzel bir vakıf olabilir, yine bir anaokulu olarak değerlendirilebilir. Bir şirket merkezi olabilir. Bakalım yeni sahibi kim olacak" ifadelerinde bulundu ve emlak severleri köşkü görmek için davet etti.

(İHA)

Kadıköy'deki Tubini ailesine ait tarihi köşk satışa çıkarıldı

Türk Lirası, Kadıköy, konut, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki Tubini ailesine ait tarihi köşk satışa çıkarıldı - Son Dakika

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