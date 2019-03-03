Son Dakika Haberleri: Kadıköy'deki Vahşetin Kurbanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kadıköy'deki Vahşetin Kurbanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

31 dakika önce

Yeğeni tarafından öldürüldükten sonra cesedi vahşice parçalanarak farklı noktalara bırakılan Rıfat Rıza Öztürk, Kısıklı Gümüşsuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'deki Vahşetin Kurbanı Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Yeğeni tarafından öldürüldükten sonra cesedi vahşice parçalanarak farklı noktalara bırakılan Rıfat Rıza Öztürk, Kısıklı Gümüşsuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle yeğeni tarafından vahşice öldürülerek cesedi parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk için Üsküdar Kısıklı'daki Gümüşsuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına maktulün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öztürk'ün cenazesi, defnedilmek üzere cenaze aracına konularak Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Kısıklı, Rıza Öztürk, 3. Sayfa
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