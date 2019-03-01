Kadıköy'deki Vahşette Son Dakika Gelişmesi
38 dakika önce
Amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz tutuklandı.
Amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz
tutuklandı. Diğer şüpheliler Turgut K.ve Fatih
D. haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:46 Kaynak: İHA
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