Son Dakika Haberleri: Kadıköy'deki Vahşette Son Dakika Gelişmesi

Kadıköy'deki Vahşette Son Dakika Gelişmesi

38 dakika önce

Amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz tutuklandı.

Kadıköy'deki Vahşette Son Dakika Gelişmesi, System.String[]
Amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz tutuklandı. Diğer şüpheliler Turgut K.ve Fatih D. haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

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