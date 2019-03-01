Son Dakika Haberleri: Kadıköy'deki Vahşi Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'deki Vahşi Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı

58 dakika önce

KADIKÖY'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayetin ardından yakalanan Fahrettin Öztürk ile ona yardım ettiği iddia edilen Ferhat Y. "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kadıköy'deki Vahşi Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
KADIKÖY'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayetin ardından yakalanan Fahrettin Öztürk ile ona yardım ettiği iddia edilen Ferhat Y. "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları tarafından bir çuval içinde iki bacak bulunarak, polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı. Cesedin bacaklarının konduğu  çuvaldaki kargo etiketindeki bilgiler kullanılarak tespit edilip yakalanan, amcasını öldürüp parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ile Ferhat Y., Ahçı Turgut K. ve garson Fatih D. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 

Soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı, ifadesini aldığı 4 şüpheliyi de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de Fahrettin Öztürk ve Ferhat Y.'yi "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:58 Kaynak: DHA

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