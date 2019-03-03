Kadıköy'deki Vahşi Cinayet: Öldürülen Amca Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA Öz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı.
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul
DHA
Öz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk
(55) son yolculuğuna uğurlandı. Rıfat Rıza Öztürk için Üsküdar Kısıklı
Gümüşsuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün akrabaları, komşuları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi Ümraniye
Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin taşınması
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:31 Kaynak: DHA
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