Kadıköy'deki Vahşi Cinayet: Öldürülen Amca Son Yolculuğuna Uğurlandı

ÖZ yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı.

ÖZ yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı. Rıfat Rıza Öztürk için Üsküdar Kısıklı Gümüşsuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün akrabaları, komşuları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.



- İstanbul

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