Son Dakika Haberleri: Kadıköy'deki Vahşi Cinayet Öldürülen Amca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kadıköy'deki Vahşi Cinayet Öldürülen Amca Son Yolculuğuna Uğurlandı

53 dakika önce

Haber- Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAÖz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı.

Haber- Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Öz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı. Rıfat Rıza Öztürk

için Üsküdar Kısıklı Gümüşsuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün akrabaları, komşuları ve sevenleri katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:49 Kaynak: DHA

Rıza Öztürk, Güncel
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