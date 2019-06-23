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Kadıköy'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

1 saat önce

KADIKÖY'de can pazarının yaşandığı yangında engelli oğlunu dışarı çıkarttıktan sonra eşini de kurtarmak için girdiği dairede ölen Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kadıköy'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, System.String[]
KADIKÖY'de can pazarının yaşandığı yangında engelli oğlunu dışarı çıkarttıktan sonra eşini de kurtarmak için girdiği dairede ölen Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları ve komşuları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 
Kadıköy'de 7 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını  kaybederken engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Görgü tanığı, Barbaros Çehreli'nin engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girdiği ve çıkamadığını söyledi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler binadan çıkarılarak cenaze aracına kondu. Yakınları ve komşuları uzun süre gözyaşı dökerek tabuta dokundular. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
Adli Tıp Kurumu, Kadıköy, Güncel
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