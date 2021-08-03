Kadıköy'den yola çıkan ikinci ekip Marmaris'e ulaştı - Son Dakika

Ekip, Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Köyceğiz ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale çalışmalarına katıldıktan sonra, Hisarönü ilçesine geçti.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı 43 personel ve 17 afet müdahale aracıyla afet noktalarına giden ekibe, Marmaris'te çıkan orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek vermek üzere ikinci bir ekip katıldı. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün gönüllü personellerinden oluşan ekip, beraberinde götürdüğü 3 adet arazi aracı, 1 adet su tankeri, 1 adet jeneratör, 4 adet yangın sonrası soğutma pompası, 1 adet soğuk hava deposuna ek olarak sağlık malzemeleri, baret, şapka ve sağlık malzemeleri gibi ekipmanlarla afetle mücadele çalışmalarına destek oluyor.

Kadıköy'den Afet Bölgelerine Destek

Kadıköy Belediyesi'nin olası afetlere karşı ön hazırlık, zarar azaltma, afet sırasında ve sonrasında müdahale ve iyileştirme konularında uzman ekibi BAK Kadıköy (Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı), ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için yangın noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.Ekip, Manavgat ve Köyceğiz'den sonra geçtiği Hisarönü'nde İstanbul İtfaiyesi'nin çalışmalarına destek verdi. BAK Kadıköy ekibiyle birlikte afet bölgesine giden belediyenin Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden oluşan ekibine, dün gece Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 9 gönüllü personeli de katıldı.Ekip, ekipmanlarıyla birlikte afet noktalarında yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destekte bulunmak ve vatandaşlardan gelen yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirmek üzere Marmaris'te çalışmalarına başladı. Belediyenin, afet noktalarında bulunan Mobil İkram araçlarından da görevli personellere, bölgeye yardım getiren vatandaşlara ve bölge sakinlerine su, çay, limonata, ayran gibi ikramlarda bulunuluyor. Veteriner hekimler de yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahalede bulunuyor, tedavilerini yapıyor.