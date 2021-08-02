Üye Girişi
Kadıköy'den afet yardım kampanyası - Son Dakika

Kadıköy'den afet yardım kampanyası

02.08.2021 14:50
Kadıköy'den afet yardım kampanyası, System.String[]

Kadıköy Belediyesi'nin yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için afet noktalarına giden uzman ekibi gece gündüz, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kadıköy Belediyesi'nin yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için afet noktalarına giden uzman ekibi gece gündüz, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İkinci ekibi, ekipmanlarla birlikte afet noktalarına göndermeye hazırlanan belediye, bölgeden gelen talepler doğrultusunda afet yardım kampanyası başlattı.

Kadıköy Belediyesi'nin olası afetlere karşı ön hazırlık, zarar azaltma, afet sırasında ve sonrasında müdahale ve iyileştirme konularında eğitimli ekibi BAK Kadıköy (Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı), ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için yangın noktalarına gitti. BAK Kadıköy ekibiyle birlikte belediyenin Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek ve Destek Hizmetleri müdürlüğünden de ekipler gittikleri afet noktalarında çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Belediye, sahada olan ekiplerden gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda "Kadıköy Yanınızda" sloganıyla afet yardım kampanyası başlattı. Listede yer alan malzemeler, Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'daki başkanlık binasına teslim edilebilir.

"Yok olan ağaçlar için de mücadele edeceğiz"

Alanda olan ekiplerden an be an bilgi alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da belediyenin tüm imkanlarını seferber ediyor ve ekiple sürekli iletişim halinde kalarak moral desteğinde bulunuyor. Odabaşı "Afet noktalarından anlık bilgiler alıyorum ve acil ihtiyaç ve talepler doğrultusunda Kadıköy'den o noktalara ulaşarak, yaraları sarıyoruz. Bugün de afet yardım kampanyamızı başlattık. Kampanyamızı Kadıköylülerin de desteğiyle, hızlıca tamamlayıp, acil afet noktalarına ulaştıracağız. Mücadelemizi, bütün canlılar için zararı yok etmek üzerine sürdürüyoruz. Yok olan ağaçların tekrar yerini alması için de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

İhtiyaç listesinde yer alan malzemeler

İhtiyaç listesinde: Maske (N95, FFP3, FFP2), kafa feneri, el feneri, tansiyon aleti, nefes açıcı sprey (etken maddesi salbutamol), lokal anestezik, yara ve yanık kremi, suni göz yaşı, göz damlası, gazlı bez, boğaz pastili, batikon, ağrı kesici, baret, şapka, yanmaz eldiven, yanmaz tulum, yanmaz ayakkabı, yanmaz bot, uzun kollu ince tisört, sırt çantası, termal uzun çorap, taşınabilir şarj aleti yer alıyor. Listede yer alan ilaçlar, sahada görevli doktorlara teslim edilecek. - İSTANBUL

Kadıköy'den afet yardım kampanyası
Kadıköy'den afet yardım kampanyası
Kadıköy'den afet yardım kampanyası

Kadıköy Belediyesi, Arama Kurtarma, Kadıköy, Yangın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadıköy'den afet yardım kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak 15:56 Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak 60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu 15:51 60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler 15:46 Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü 15:44 Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü 15:42 Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış 14:59 Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış
Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu 14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı 14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı         
16:05
129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum         
15:53
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti         
15:48
Ünlü isimler, vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından isyan etti Ünlü isimler, vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından isyan etti         
15:45
İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu         
15:42
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı         
14:49
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık         
14:15
Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak         
14:15
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 16:11:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'den afet yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement