Kadıköy'den Azerbaycan'a destek eylemi - Son Dakika

KADIKÖY'de Azerbaycan 'a destek eylemi düzenlendi. İstanbul Türkiye-Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) üyeleri, Azerbaycan'a gönüllü askere gitmek için dilekçelerini dernek başkanı Sefer Karakoyunlu 'ya verdi.

Kadıköy'deki dernek binası önünde toplanan üyeler, Türk ve Azerbaycan bayrakları ve "Seninleyiz Azerbaycan" yazılı dövizler açarak Altıyola kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan dernek Başkanı Sefer Karakoyunlu, 28 yıldır haksız yere işgal edilen toprakların azatlığının tüm Türkleri heyecanlandırdığına değinerek, "Bölgede sıkışıp kalan ekonomik ve siyasi problem yaşayan Ermenistan, Azerbaycan'a saldırmakla çözüm arayışına girdi. Bunun sonucunda masum insanların öldürülmesi Ermenistan-Paşinyan hükümetinin başvurduğu ahlaksız bir popülizm örneği olarak tarihe geçecektir.83 milyon Türkiye halkı ve 300 milyon Türk dünyası olarak, Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar arkasındayız. Türk milletinin sabrı taşmıştır 'Yeter artık' diyoruz. Vatanı işgalden Azad edilmesi yolunda şehit olan kardeşlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar dileriz". Basın açıklamasının ardından aralarında kadınların da bulunduğu dernek üyeleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine gönüllü asker olmak için dilekçelerini, dernek başkanı Karakoyunlu'ya verdi. Dilekçelerin, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na iletileceği öğrenildi.

- İstanbul