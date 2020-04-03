Kadıköy'den ihaleye değil virüsle mücadeye bütçe - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi Nisan ayında yapılması planlanan tamir, yenileme, asfalt gibi ihaleleri iptal ederek, bütçesini yeni tip koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla yaptığı hizmetlere ayırdığını açıkladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 'Şu anda çok zor ve öngörülemez bir dönemden geçiyoruz. Bizim önceliğimiz yurttaşımızdır. Bu nedenle daha önceden duyurusuna çıkılan, ancak şu kritik dönemde elzem olmayan ihaleleri iptal kararı aldık' diye konuştu.



Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; 'Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.04.2020 tarihli 2020/131061 ihale kayıt numaralı "2020 Kadıköy İlçesi Yol, Kaldırım, Yağmur Suyu Kanalı, Tamir Bakım Onarım ve Yenileme İşi"; 06.04.2020 tarihli 2020/129526 ihale kayıt numaralı "Kadıköy Belediyesi Hizmet Binaları ve Kamu Binalarında Tadilat ve Onarım İnşaatı"; 07.04.2020 tarihli ve 2020/134614 ihale kayıt numaralı "Kadıköy İlçesi 2020 Yılı Plent Altı Asfalt ve Emülsiyon Alımı" ihaleleri, ayrılan ödeneklerde Koronavirüs sebepli öngörülemeyen değişiklikler olabileceğinden iptal edilmiştir".



"Öncelik yurttaş ihale değil"



İhale iptallerine yönelik açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,'Şu anda çok zor ve öngörülemez bir dönemden geçiyoruz. Biz ilçe belediyesi olarak Kadıköylülerin kendilerini güvende hissetmeleri, yalnız olmadıklarını göstermek için çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaş almış komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, onlara sıcak yemek hizmeti vermeye başladık. Zor durumda olan, bize ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz yurttaşımızdır. Bu nedenle daha önceden duyurusuna çıkılan, ancak şu kritik dönemde elzem olmayan ihaleleri iptal kararı aldık. Bu zorlu günler geçtikten sonra aradaki farkı da hızlıca kapatarak bütün hizmetlerimizi eksiksiz sağlamaya devam edeceğiz' dedi. - İSTANBUL